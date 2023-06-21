Новости » Life Style
актер Никита Зверев | Фото: скриншот
21.06.2023 18:27 Алина Груднева

Актер из "Боя с тенью" потерял сознание посреди магазина: видео

В ночь на 21 июня российский актер Никита Зверев внезапно потерял сознание в магазине в московских Хамовниках.

Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что актеру вызвали скорую помощь, однако от госпитализации актер отказался.

Спустя полдня молодой человек заверил, что прекрасно себя чувствует, а также выполняет все предписания врачей. После происшествия он отправился отдохнуть к матери.

Предположительно, он упал в обморок из-за усталости. По данным канала, накануне звезда "Мистер Нокаут", "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" слишком напряженно работал.

Он потерял сознание, когда ближе к полуночи пошел в магазин, чтобы купить продукты. У него даже была краткосрочная потеря памяти.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы