



Актер Иван Краско попал в реанимацию

Российский актер Иван Краско, перенесший в 2022 году инсульт, вновь попал в реанимацию.



Информацию об этом 13 июля распространили российские СМИ.



Уточняется, что Краско находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 92-летний актер вновь перенес инсульт. Telegram-канал SHOT сообщает, что он не чувствует левую часть лица и тела.



Скорую помощь вызвал его сын Федор, когда Краско отдыхал на даче в Ленинградской области. В настоящее время, актер находится в медицинском центре имени Алмазова.