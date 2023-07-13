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Актер Иван Краско попал в реанимацию
13.07.2023 16:02 Алина Груднева

Актер Иван Краско попал в реанимацию

Российский актер Иван Краско, перенесший в 2022 году инсульт, вновь попал в реанимацию.

Информацию об этом 13 июля распространили российские СМИ.

Уточняется, что Краско находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 92-летний актер вновь перенес инсульт. Telegram-канал SHOT сообщает, что он не чувствует левую часть лица и тела.

Скорую помощь вызвал его сын Федор, когда Краско отдыхал на даче в Ленинградской области. В настоящее время, актер находится в медицинском центре имени Алмазова.

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