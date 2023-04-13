



Актер Хаим Тополь участвовал в миссиях Моссада, - семья

Покойный актер Хаим Тополь участвовал в международных миссиях Моссада.



Об этом в комментарии "Гаарец" рассказал его сын Омер.



"Я точно не знаю, какое определение лучше всего подходит для поручений и работы, которую он выполнял. Но ясно то, что папа участвовал в секретных миссиях Моссада", - сказал он.



Вдова звезды "Скрипача на крыше" и дети утверждают, что он совершал "необъяснимые визиты" за границу в 60-х и 70-х годах. С собой актер брал миниатюрную ультрасовременную на тот момент камеру и магнитофон.



Семья также утверждает, что Тополь контактировал с сотрудником Моссада Петром Цви Малкиным. Дочь покойного утверждает, что агент приходил к ним домой через задний двор.



