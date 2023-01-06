Актер Эдвард Нортон оказался потомком Покахонтас
Звезда "Бойцовского клуба", актер Эдвард Нортон неожиданно выяснил, что является родственником знаменитой Покахонта - дочери вождя коренных американцев 17-го века.
Нортон посетил популярное генеалогическое шоу Finding Your Roots, где обнаружил, что Покахонтас - его 12-я прабабушка. Об этом сообщает CNN.
"Есть письменные доказательства, которые, без сомнения, подтверждают вашу связь с вашими двенадцатыми прабабушкой и прадедушкой Покахонтас и Джоном Рольфом", - заявил ведущий шоу.