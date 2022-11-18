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Актер Брендан Фрейзер не поедет на "Золотой глобус"
18.11.2022 00:15 Ольга Белозерова

Актер Брендан Фрейзер не поедет на "Золотой глобус"

Актер Брендан Фрейзер, известный по фильму "Мумия", заявил, что не будет присутствовать на вручении премии "Золотой глобус" в Голливуде в следующем году из-за конфликта с бывшим президентом премии.

В 2018 году актер рассказал, что Филип Берк, глава Голливудской ассоциации иностранной прессы, организующей "Золотой глобус", пощупал его задницу в 2003 году. Об этом сообщает ВВС.

"У меня больше истории с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, чем я уважаю Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Нет, я не буду участвовать",  - заявил актер.

Как ожидается, новый фильм "Кит" с Фрейзером в главной роли может получить премию "Золотой глобус". 
 

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