



Актер Брендан Фрейзер не поедет на "Золотой глобус"

Актер Брендан Фрейзер, известный по фильму "Мумия", заявил, что не будет присутствовать на вручении премии "Золотой глобус" в Голливуде в следующем году из-за конфликта с бывшим президентом премии.



В 2018 году актер рассказал, что Филип Берк, глава Голливудской ассоциации иностранной прессы, организующей "Золотой глобус", пощупал его задницу в 2003 году. Об этом сообщает ВВС.



"У меня больше истории с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, чем я уважаю Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Нет, я не буду участвовать", - заявил актер.



Как ожидается, новый фильм "Кит" с Фрейзером в главной роли может получить премию "Золотой глобус".

