



Актер Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч с ней

На своей странице Instagram Александр Петров сообщил о том, что женился. По словам актера, с Викторией он познакомился “случайно на улице”, а решение вступить в брак он принял спустя несколько встреч.



“Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова – моя жена! Я счастлив”, – написал актер.



Александр Петров – актер театра и кино, двукратный обладатель премии “Золотой орел”. Петрова можно увидеть в картинах “Лед”, “Гоголь”, “Надвое”, “Текст” и других проектах.



На своей странице Instagram Александр Петров сообщил о том, что женился. По словам актера, с Викторией он познакомился “случайно на улице”, а решение вступить в брак он принял спустя несколько встреч.



“Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова – моя жена! Я счастлив”, – написал актер.



Александр Петров – актер театра и кино, двукратный обладатель премии “Золотой орел”. Петрова можно увидеть в картинах “Лед”, “Гоголь”, “Надвое”, “Текст” и других проектах.