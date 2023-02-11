



Актер Александр Филиппенко покинул Россию после того, как его уволили из театра

Театр Моссовета уволил народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России Александра Филиппенко в ноябре 2022 года, несмотря на то, что актер отдал сцене театра 16 лет.



После этого Александр Филиппенко уехал из России. По словам его дочери Александры, отъезд отца "связан с его позицией" по отношению к российскому вторжению в Украину. После начала войны артисту стали регулярно отказывать в предоставлении площадок для выступления под разными предлогами.



Александра напомнила, что 19 мая 2022 года артист в Facebook опубликовал свой портрет в вышиванке.



"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви – в первую очередь друзьям, находящимся там", – рассказала дочь актера.



Известно, что сейчас Александр Филиппенко живет в Вильнюсе.