



Актер Александр Филиппенко о своем отъезде из России: "Все было по плану"

В ноябре прошлого года российский актер Александр Филиппенко уволился из Театра Моссовета и переехал в Литву. Там уже какое-то время живет его дочь, Александра Филиппенко.



В СМИ уже появились публикации, что актер покинул Россию из-за своих политических убеждений. Однако агентство "Интерфакс" утверждает, что отъезд Филиппенко вызвал сугубо личными проблемами. Как поясняется, у 78-летнего актера давно наблюдались проблемы с сердцем, поэтому он решил всерьез заняться своим здоровьем.



"О том, что контракт не будет продлен, давно было известно и оговорено с начальством, — цитирует Александра Филиппенко "Интерфакс". — Они пошли навстречу и все подготовили. Я никого не подвел, все было по плану".



