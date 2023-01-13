



Air New Zealand подловила принца Гарри на лжи

Авиакомпания Air New Zealand раскритиковала принца Гарри за ложь в его недавно вышедших мемуарах.



В частности, он рассказал в книге, что его супруга Меган Маркл забронировала место в первом классе на рейс из Мексики в Англию в 2018 году для своего отца Томаса.



"Мы сказали ему, уезжайте из Мексики немедленно: на вас вот-вот обрушится совершенно новый уровень преследований, так что приезжайте в Великобританию. Air New Zealand, первый класс, забронировано и оплачено Мэг", - сказал Гарри.



Дело в том, что авиакомпания никогда не выполняла рейсы по данному маршруту. Более того, она предлагает услугу Business Premier, а не первый класс. В компании к такой неточности со стороны Гарри отнеслись с юмором.



"Представляем #SussexClass, по-видимому, скоро", — пошутили в компании, имея в виду титул герцога и герцогини Сассекских, добавив к посту смайлики в виде короны и бегающие от вранья глаза.



Introducing #SussexClass 👑 Apparently coming soon 👀 — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) January 12, 2023

Что примечательно, в мемуарах принца Гарри было много подобных неточностей. Например, он рассказывал, как ему подарили Xbox еще до того, как приставка вышла в производство.