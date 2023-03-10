



Ахеджакова обратилась к своим поклонникам через газету

После новости о том, что руководство “Современника” убирает из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой, “Новая газета” получила 15 тысяч писем со словами поддержки актрисы и передало их ей.



Сегодня издание опубликовало ответ артистки. Ахеджакова пишет, что не успела “проститься со сценой”, и поблагодарила за поддержку, отметив, что получила письма из разных стран, в том числе и из Украины.



“Пишет Украина — из Запорожья, из изувеченных Бахмута и Мариуполя, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, из Грузии, Армении, Швейцарии, из Америки, Канады, Германии, Израиля, Сербии, Москвы, Питера, Самары, Якутии, Урала, Сибири… И такие судьбы! Какое бесстрашное осмысление истории нашей многострадальной Родины, страх за детей, боль за Украину, за Белоруссию: письмо поддержки от человека, прошедшего через известное место на Окрестина — адрес, который мы не забудем никогда, письмо из страны, которую я всю объездила со своими спектаклями, из страны, где есть смертная казнь”, - пишет актриса.



Спектакль “Игра в джин”, в котором Лия Ахеджакова играла главную роль, “Современник” отменил в начале февраля. “Первый хлеб” -— ещё одну постановку, где артистка также играла главную роль — руководство театра убрало из репертуара в конце прошлого года. Артистку обвинют в “нелюбви к Родине’.

