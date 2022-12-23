



Агутин впервые прокомментировал слухи о разводе с Варум

Российский певец Леонид Агутин впервые прокомментировал сообщения о разводе с певицей Анжеликой Варум.



Он репостнул в свой Telegram-канал сообщение с фан-страницы о том, что слухи о разводе "являются неправдой".



"Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой. В ход пустили и новую песню "Последний трек" группы "3333", которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором её недавнего концерта. Журналисты, даже не обратившиеся к пресс-секретарю артистов, смешали всё в кучу и выдают один фейк за другим", - говорится в сообщении.



