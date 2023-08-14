



Агутин рассказал о зависимости Федора Бондарчука

В ходе интервью Надежде Стрелец музыкант Леонид Агутин рассказал о своей алкогольной зависимости и упомянул, что схожие проблемы есть у многих известных людей. Например, бороться с зависимостью пришлось и режиссеру Федору Бондарчуку.



«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь? '' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну а как же друзья? '' Он: ''В ж*** друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?! '' Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой. В таком смысле и в ж*** этих друзей», - рассказал Леонид Агутин.



Сам Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях» как-то рассказал, кто именно потворствовал его любви к спиртному. Режиссер пригласил на съемки передачи актера и педагога по актерскому мастерству, ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. В свое время Золотовицкий учился на одном курсе с сестрой Федора Бондарчука Аленой. На одной из студенческих вечеринок он налил 14-летнему Федору его первую рюмку.



«Игорь Яковлевич, вы налили мне первую рюмку водки и тем самым заразили алкоголем», – припомнил тот случай Бондарчук во время интервью.



Золотовицкий в ответ возразил – мол, ничего страшного же не произошло. По его мнению, нужно думать не о процессе, а о результате. Раз всем было хорошо, то и жаловаться не на что.



