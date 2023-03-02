



Агутин откровенно рассказал про отношения с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум вот уже много лет остаются чуть ли не самой обсуждаемой парой в российском шоу-бизнесе. Супругов столько раз разводили, что артисты уже перестали реагировать на сплетни, но недавно музыкант откровенно рассказал про отношения со своей знаменитой женой, пишут российские СМИ.



"Каждые пять лет - снова этап отношений, жизни. Каждые пять лет отношение к человеку разное. И это большая удача, если любовь остается, просто выходит на какой-то другой стиль, другой уровень… Другая любовь даже какая-то", - сказал Агутин.



Он не стал скрывать подробности личной жизни. "Мы с женой ругаемся... А потом начали спать в разных спальнях", - неожиданно признался артист.



Агутин считает, что это вносит в отношения изюминку. "Можно вообще делать все что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе", - поделился исполнитель.



Ранее ходили слухи о возможном отъезде Варум в США. За океаном уже много лет живет единственная дочь Варум и Агутина.

