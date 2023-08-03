



Агрессивные быки ввергли в панику сотни испанцев

В Испании на фестивале Гата-де-Горгос агрессивные быки перепугали сотни посетителей мероприятия.



По данным местных СМИ, организаторы случайно выпустили животных в толпу, не позаботившись о защите отдыхающих.



Внезапный "побег" рогатых вверг в панику пришедших на корриду зрителей. Люди бежали и кричали, пытаясь спастись от животных. Чудом, удалось избежать жертв.



После этого жуткого инцидента, местные власти принесли извинения гостям мероприятия. Мэрия пообещала привлечь к ответственности виновных за этот инцидент.

