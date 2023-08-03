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Агрессивные быки ввергли в панику сотни испанцев
03.08.2023 18:08 Алина Груднева

Агрессивные быки ввергли в панику сотни испанцев

В Испании на фестивале Гата-де-Горгос агрессивные быки перепугали сотни посетителей мероприятия.

По данным местных СМИ, организаторы случайно выпустили животных в толпу, не позаботившись о защите отдыхающих.

Внезапный "побег" рогатых вверг в панику пришедших на корриду зрителей. Люди бежали и кричали, пытаясь спастись от животных. Чудом, удалось избежать жертв.

После этого жуткого инцидента, местные власти принесли извинения гостям мероприятия. Мэрия пообещала привлечь к ответственности виновных за этот инцидент.

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