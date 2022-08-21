



"Аферист из Tinder" был замечен в Тель-Авиве

Саймон Леваев, который стал известен широкой общественности после фильма Netflix "Аферист из Tinder", был замечен на пляже в Тель-Авиве.



Леваева заметил серфер, обедавший в том же ресторане. Серфер сфотографировал его и его охранника. Отмечается, что "Аферист из Tinder" общался с несколькими женщинами, сообщает Jerusalem Post.



Документальный фильм Netflix описывает "подвиги" Леваева, который использовал платформу для знакомств Tinder, чтобы общаться с женщинами и выманивать у них деньги. Он заманивал женщин, завоевывал их расположение, а потом говорил о неких "врагах", которые ему угрожают, чтобы получить деньги от женщин.



Жертвы одалживали ему деньги, которые он возвращал поддельными банковскими переводами, прежде чем разорвать контакт и перейти к следующей женщине.

