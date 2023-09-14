



Аэротакси впервые пролетело над Иерусалимом – видео

Израиль в среду, 13 сентября, расширил испытательные полеты воздушных такси в городские районы Иерусалима, готовя воздушное пространство для сети доставки пассажиров и тяжелых грузов дронами, чтобы уменьшить пробки на дорогах страны.



Во время демонстрации, которая является частью двухлетнего проекта правительства стоимостью 60 миллионов шекелей, также известного как Израильская национальная инициатива по дронам (INDI), проводятся экспериментальные полеты автономного электрического летательного аппарата. Аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), способный преодолевать большие расстояния, вылетел из иерусалимской больницы “Хадасса” Эйн Керем, пролетел над городскими холмами и менее чем через полчаса приземлился обратно на территории медицинского центра.



Общая цель проекта – перевозить пассажиров и тяжелые грузы и уменьшать заторы на оживленных дорогах Израиля с помощью дронов, предоставлять коммерческие и общественные услуги, в частности, в спасательных операциях в чрезвычайных ситуациях, а также срочные медицинские поставки и анализы.



Стоимость таких полетов пока сложно оценить, но можно ожидать, что доставка дронами останется относительно дорогой, по словам Либби Бахат из Управления гражданской авиации Израиля.