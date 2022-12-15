



Адвокат пронесла "в организме" 4 телефона и наркотики в "Матросскую Тишину"

Женщина-адвокат пыталась пронести запрещенные вещи в столичное СИЗО, поместив их в «свой организм», сообщает московская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 39-летняя гражданка прихватила в «Матросскую тишину» колоду карт, сим-карту, сильнодействующие вещества, зарядку, беспроводные наушники и два кнопочных телефона.



В настоящее время прокуратура Москвы контролирует принятие процессуального решения в отношении женщины. Известно, что ранее ее задерживали за кражу алкогольных напитков из магазина.



Если верить соцсетям, адвокат специализировалась на защите интересов жертв финансовых пирамид. Но, как пишут разочарованные люди, она собрала деньги и исчезла.