



Адвокат голодающего заключенного террориста подал петицию о его освобождении

Адвокат палестинского заключенного Халила Ававады в пятницу обратился в БАГАЦ с ходатайством об освобождении его клиента из-под административного ареста, поскольку его состояние ухудшается после 170 дней голодовки.



В петиции адвокат Ахлам Хаддад просил суд издать распоряжение, требующее от властей объяснить, почему они не освобождают Ававаду, задержанного без предъявления обвинений, и предоставить полную информацию о состоянии здоровья его клиента.



Ававада объявил голодовку с начала июля в знак протеста против своего задержания. 11 августа он был госпитализирован в медицинский центр Assaf Harofeh, где его держат в ограничителях для ног и пытаются сохранить ему жизнь.



В петиции утверждается, что все врачи, которые обследовали Ававаду, в том числе из тюремной медицинской службы и больницы, согласны с тем, что его состояние критическое: трое врачей, связанных с Ассоциацией за гражданские права в Израиле, заявляют, что его жизнь находится в непосредственной опасности. Также указывается, что в случае продолжения голодовки есть большой риск необратимых неврологических повреждений.



Согласно петиции, это вторая голодовка Ававады с момента его ареста. Заключенный прекратил первую забастовку, которая длилась с марта по июнь, после того, как ему пообещали, что он будет освобожден. Нынешнюю голодовку он начал после того, как его административный арест был продлен.



Хаддад утверждал в петиции, что, поскольку Ававада больше не представляет общественной угрозы из-за своего состояния и его задержание было только превентивной мерой, его следует немедленно освободить.



