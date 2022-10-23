



Адский уикэнд: Кто вошел в номер к голой Майи Бускила

44-летняя певица Майя Бускила и ее новый возлюбленный, 26-летний Шаули, отправились провести интимные выходные в роскошном отеле на севере страны "Бейт Ба Галиль" из сети отелей Herbert Samuel. По словам певицы, это был один из самых разочаровывающих и неприятных отпусков, которые она пережила.





Бускила рассказала в социальных сетях, как она разочарована отелем после ряда инцидентов, включая недоброжелательное отношение персонала, а также то, что во время массажа пары в номере не было музыки, потому что “сгорел динамик”. Кроме того, в номере в субботу, 22 октября, не был включен кондиционер. Бускила также заявила, что в улучшенном номере, который они получили, был бассейн - но он оказался с холодной водой, хотя ей обещали бассейн с подогревом. В бассейне не было освещения для купания в вечернее время и не было обслуживающего персонала, который работает по вечерам, чтобы починить освещение и отрегулировать температуру воды.



Но все это было лишь прелюдией к самому большому потрясению: по прибытии певица и ее партнер попросили завтрак в номер, но когда они проснулись утром голыми в своей кровати, то к своему изумлению обнаружили, что кто-то из персонала отеля вошел в их номер, пока они спали голыми, и оставил им завтрак в номере. "Мы были голые, они могли нас сфотографировать, это преступно".



Более того, когда певица пыталась прийти в себя после пережитого испытания, она вышла с бюстгальтером и трусами к частному бассейну в их номере и к своему удивлению увидела незнакомца, человека из обслуживающего персонала отеля, который пришел подогреть температуру воды в бассейне и вошел в их частную зону без их ведома. По словам Бускилы, руководство отеля отказалось выплатить певице компенсацию, так как ей уже заранее повысили категорию номера до номера с бассейном.



Отель "Бейт Ба Галиль" отреагировал на жалобы Бускилы: "Руководство отеля приносит извинения гостье, изучает этот случай и извлечет уроки".

