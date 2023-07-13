



Адская жара в Европе: введен красный уровень опасности

Обрушившаяся на Европу адская жара вынудила многие города объявить красный уровень опасности из-за невыносимых погодных условий.



По данным The Daily Mail, ожидается, что температура может сравниться с рекордными для континента 48,8 градусами.



Напомним, что экстремальную волну тепла на Средиземноморье принес антициклон из Сахары, получивший название "Цербер".



Министерство здравоохранения объявило красный уровень опасности для десяти крупных городов Италии, включая Флоренцию и Рим. Этот уровень означает, что жара является настолько сильной, что представляет угрозу для здоровья всего населения.



Из-за аномальной жары в Афинах спасателям пришлось эвакуировать туристов из Акрополя. Это произошло после смерти 44-летнего уличного художника в Лоди, Италия, который стал первой жертвой такой погоды.



Ожидается, что к концу недели в Испании, Италии, Греции и Турции температура превысит 45 градусов. Больше всего пострадают острова Сардиния и Сицилия. А в Британии, тем временем, до выходных ожидается похолодание.

