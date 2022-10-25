



Adidas разрывает сотрудничество с Канье Уэстом

Популярная транснациональная корпорация Adidas разрывает отношения с американским скандальным репером Канье Уэстом.



В корпорации заявили, что они решили пойти на такой шаг после серии антисемитских и оскорбительных заявлений американского рэпера.



"Adidas не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми, разжигающими ненависть и опасными, и они идут вразрез с ценностями компании — такие как разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость", — говорится в пресс-релизе компании.

