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Adidas продаст все товары Yeezy: выручка уйдет на благотворительность
12.05.2023 12:19 Ирина Демьянова

Adidas продаст все товары Yeezy: выручка уйдет на благотворительность

Компания Adidas планирует продать "миллионы пар" обуви коллекции Yeezy, которые она создала в партнерстве с Канье Вестом.

Adidas расторгла с рэпером контракты из-за его антисемитских высказываний. Компания Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний. Часть выручки уйдет на благотворительность.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

На складах компании хранится обувь Yeezy около $1,3 миллиарда. Глава Adidas Берн Гульден сказал, что он вместе с командой месяцами обдумывали, что делать с миллионами пар, даже думали уничтожить их.

Впрочем, решили попытаться продать все пары Yeezy и затем пожертвовать часть вырученных средств организациям, представляющим людей, пострадавших от высказываний Уэста. Другую часть денег получит сам рэпер.

 

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