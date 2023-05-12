



Adidas продаст все товары Yeezy: выручка уйдет на благотворительность

Компания Adidas планирует продать "миллионы пар" обуви коллекции Yeezy, которые она создала в партнерстве с Канье Вестом.



Adidas расторгла с рэпером контракты из-за его антисемитских высказываний. Компания Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний. Часть выручки уйдет на благотворительность.



Об этом пишет The Wall Street Journal.



На складах компании хранится обувь Yeezy около $1,3 миллиарда. Глава Adidas Берн Гульден сказал, что он вместе с командой месяцами обдумывали, что делать с миллионами пар, даже думали уничтожить их.



Впрочем, решили попытаться продать все пары Yeezy и затем пожертвовать часть вырученных средств организациям, представляющим людей, пострадавших от высказываний Уэста. Другую часть денег получит сам рэпер.



