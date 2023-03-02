



Адель выходит замуж за бойфренда: Свадьба планируется на лето

Британская певица Адель обручилась с бойфрендом Ричем Полом. Она подогрела слухи об этом, когда засветила обручальное кольцо на одном из концертов. Об этом пишет The Daily Mail.



На днях в сети распространились слухи о том, что британская певица Адель выходит замуж за бойфренда спортивного агента Рича Пола. В издании ссылаются на "проверенный источник". Сообщается, что Адель и Рич Пол планируют свадьбу летом через два года после того, как они признались публике об отношениях.



Кроме того, Адель подогрела слухи о помолвке после своего концерта в Лас-Вегасе. На выступлении она показалась в изысканном образе. Но фаны заметили интересную деталь – большое кольцо с бриллиантом на безымянном пальце артистки. Хотя издание отмечает, что Адель примеряла его раньше.



Но ни Адель, ни Рич Пол официально не подтверждали, но и не опровергали такие слухи. Интересно, что уже не первый раз слухи о помолвке пары снуют в сети. Певицу видели с кольцом на безымянном пальце в ноябре позапрошлого года. Летом 2021 года в сети распространились слухи, что Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Со временем пару все чаще и чаще видели вместе на матчах или вечерних прогулках.



В середине сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола как пары. Они были приглашены на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Впоследствии Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения. Певица признавалась, что познакомилась с Ричем на вечеринке. Парень показался ей веселым и умным. Также Адель очаровало то, что Пол не стесняется быть с ней на публике, в то время как другие мужчины испытывали дискомфорт из-за ее популярности.



В конце 2021 года Адель призналась, что готова и "открыта" к новому браку, и сказала, что соскучилась по статусу замужней женщины.