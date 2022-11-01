



Адель снова решила взять паузу в карьере: названа причина

Популярная британская певица Адель решила снова взять паузу, выпустив прошлой осенью долгожданный альбом "30".

По данным The Washington Post, артистка хочет пойти учиться, вместо того, чтобы радовать поклонников новыми пластинками.

"Я хочу получить степень по английской литературе. Это моя страсть. Несмотря на то, что я не собираюсь работать по специальности после получения диплома, мне жаль, что я не училась в университете после школы. Мне грустно, что у меня не было такого опыта", — рассказала Адель.