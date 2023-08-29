



Адель сделала неожиданное признание о скором пополнении в семье

Популярная британская певица Адель готова в скором времени стать матерью.



По данным таблоида The Sun, в этом она призналась в откровенной беседе с беременной фанаткой на своем шоу в Лас-Вегасе.



Женщина просила совета о том, какое имя выбрать для первого ребенка. Адель ответила, что уже сама составляет список для своих будущих детей.



"Ну, я действительно хочу вскоре снова стать мамой, поэтому я составила список. Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его на свой телефон", - сказала певица.



Адель добавила, что ей импонируют имена, которые можно одновременно использовать как для мальчика, так и для девочки.



Что примечательно, у певицы уже есть 10-летний сын Анджело от бывшего мужа. Теперь же знаменитость не против пополнения от своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола.