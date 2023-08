Адель разснесла дом Сталлоне стоимостью 58 миллионов долларов – фото

Адель находится в процессе полной перестройки особняка Сильвестра Сталлоне в Беверли-Хиллз, который она приобрела в 2022 году за 58 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.



Прежде чем переехать в дом площадью почти 1700 кв.м с женихом Ричем Полом и 11-летним сыном Анджело, 35-летняя певица решила переделать его полностью. Новый дом Адель, расположенный в эксклюзивном охраняемом анклаве Северного Беверли-Парка подвергся масштабной реконструкции и лишился стен и второго этажа. Единственное, что Адель пока не изменила, это бассейн со статуей Рокки, персонажа Сталлоне из спортивного драматического фильма 1976 года.



Ранее Сильвестр Сталлоне рассказывал, что 16-кратная обладательница Grammy настояла на том, чтобы статуя осталась в имении. Сам Сталлоне не сильно волнуется, он уже прокомментировал глобальный ремонт, затеянный певицей, отметив, что у нее "отличный вкус". Актер выставил свой дом на продажу за 110 миллионов долларов, затем снизил цену до 85 миллионов, прежде чем принял предложение Адель и продал дом за 58 миллионов.





