



Адель потеряла сознание на концерте

Популярная британская певица Адель потеряла сознание, выступая в Лас-Вегасе.



По данным таблоида The Sun, это произошло за кулисами.



Знаменитости резко стало плохо, из-за чего ей пришлось сделать перерыв. Ассистенты отвели Адель за кулисы, где та упала в обморок.



"Они подняли меня с пола", - призналась певица своим фанатам.



После получения первой помощи певица продолжила свое выступление. Сознание Адель потеряла из-за резкой боли в позвоночнике. По ее словам, от радикулита она страдает уже давно.