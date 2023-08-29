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Адель потеряла сознание на концерте
29.08.2023 16:41 Алина Груднева

Адель потеряла сознание на концерте

Популярная британская певица Адель потеряла сознание, выступая в Лас-Вегасе.

По данным таблоида The Sun, это произошло за кулисами.

Знаменитости резко стало плохо, из-за чего ей пришлось сделать перерыв. Ассистенты отвели Адель за кулисы, где та упала в обморок.

"Они подняли меня с пола", - призналась певица своим фанатам.

После получения первой помощи певица продолжила свое выступление. Сознание Адель потеряла из-за резкой боли в позвоночнике. По ее словам, от радикулита она страдает уже давно.

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