



Адель отказалась от шпилек на сцене ради носков

Популярная певица Адель на концерт Caesars Palace отказалась от туфель ради носков, выйдя в роскошном черном платье от Schiaparelli.

Как сообщил Daily Mail ее стелист, артистка боялась подскользнулся или споткнуться во время долгожданного выступления, потому решила прибегнуть к хитрости.

Адель выступила в носкахс антискользящим эффектом.

"Ей нужно иметь возможность двигаться, поэтому корсет должен быть достаточно эластичным, чтобы можно было легко дышать", — отметил стилист.