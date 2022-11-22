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Адель отказалась от шпилек на сцене ради носков
22.11.2022 02:30 Алина Груднева

Адель отказалась от шпилек на сцене ради носков

Популярная певица Адель на концерт Caesars Palace отказалась от туфель ради носков, выйдя в роскошном черном платье от Schiaparelli.

 
Как сообщил Daily Mail ее стелист, артистка боялась подскользнулся или споткнуться во время долгожданного выступления, потому решила прибегнуть к хитрости.
 
Адель выступила в носкахс антискользящим эффектом.
 
"Ей нужно иметь возможность двигаться, поэтому корсет должен быть достаточно эластичным, чтобы можно было легко дышать", — отметил стилист.
 

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