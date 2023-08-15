Адель намекнула, что готова ко второму ребенку
Во время одного из своих концертов в Лас-Вегасе в эти выходные певица Адель не могла скрыть своих эмоций, помогая паре зрителей узнать пол их будущего ребенка.
В уже ставшим вирусным видео, которым поделился в сети отец будущего ребенка, Адель согласилась вскрыть конверт с результатами теста прямо на концерте.
Узнав, что будущие родители ждут мальчика, Адель разрыдалась и попросила их когда-нибудь сделать для нее то же самое.
Реакция певицы вызвала предположение у поклонников, что она планирует родить второго ребенка.