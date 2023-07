Абрамович вызвался помочь Саудовской Аравии и Турции вернуть детей в Украину

Саудовская Аравия и Турция ведут переговоры в качестве посредников в сделке по возвращению украинских детей в Украину, которых насильственно депортировали в Россию после начала войны.



Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.



Два источника подтвердили газете, что в них также участвует Роман Абрамович, который в начале войны пытался наладить мирные переговоры между Россией и Украиной, а затем участвовал в подготовке обмена военнопленными.



Отмечается, что Киев и Москва составляют списки детей, которых незаконно вывезли в РФ. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, при этом, тема настолько болезненная, что российская и украинская стороны отказываются общаться друг с другом напрямую (переговоры ведутся только об обмене военнопленными). Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук подтвердила газете, что прямого общения с российской стороной по этому вопросу не ведется.



"Более того, мы убеждены, что в этом направлении не может быть переговоров, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские, это дети", - подчеркнула Герасимчук.



Ситуация осложняется тем, что нет точного списка детей, оказавшихся на территории России. В Киеве говорят о депортации почти 20 000 (местоположение более половины удалось установить), обвиняя Москву в геноциде и сознательных действиях по уничтожению у детей украинской идентичности.



Международный уголовный суд считает это военным преступлением - именно детский вопрос стал основанием для выдачи им ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



По оценке Гуманитарной лаборатории Йельского университета, в России оказалось не менее 6000 детей. Львова-Белова говорила в апреле 2022 года, что из Донбасса было эвакуировано более 150 000.



Дети попадали в Россию при разных обстоятельствах, говорят люди, близкие к переговорам. Многие остались без попечения, поскольку их родители были убиты, например при осаде Мариуполя, другие оказались разлучены с ними из-за боевых действий или в российских фильтрационных лагерях. Газета The Guardian даже приводила случаи, когда детей вывозили в корыстных целях либо в России приемные семьи брали их ради получения дотаций от федеральных и региональных властей.



Представители Саудовской Аравии поднимали детский вопрос в июне на встрече представителей ряда стран "Большой двадцатки" в Копенгагене в рамках более широкой дискуссии о необходимости участия третьих сторон в попытках найти точки соприкосновения между Россией и Украиной, рассказал FT дипломат, знающий о той встрече. По его словам, западные страны дали Эр-Рияду добро на переговоры по детям, а также ряду других вопросов, включая зерновую сделку, безопасность захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и ядерную эскалацию.



Представители Владимира Зеленского, Путина правительства Саудовской Аравии и Турции, а также Абрамовича не ответили на запросы FT о комментариях.



Вместе с тем, российский политтехнолог Станислав Белковский предположил, что участие Абрамовича в сделке, вероятно, "возможный приз для В. В. Путина – отмена ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест".



"Г-н Абрамович давно видит себя в образе Понтифика. Так, еще в 2007 он приобрел номерной знак, который был сделан на заказ для Папы Римского Иоанна Павла II и установлен на машину Понтифика во время его путешествия по Ирландии в 1979. Сумма сделки составила 285 тысяч фунтов стерлингов. Возможно, г-на Абрамовича устроит промежуточный титул (The) Roman Pontiff", - считает Белковский.