



Абрамович сыграл "ключевую роль" в освобождении из плена британских граждан

Попавший под санкции бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович сыграл "ключевую роль" в освобождении пяти британцев, удерживаемых в плену пророссийскими сепаратистами в Украине, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу изданием The Sun Daily.



Один из пяти человек, освобожденных в результате обмена заключенными ранее на этой неделе, Джон Хардинг, сказал, что российский олигарх представился другому заключенному Шону Пиннеру после того, как они сели на рейс в Эр-Рияд.



По словам Хардинга, он сам разговаривал с помощником Абрамовича, который рассказал ему об участии российского олигарха в их освобождении. Освобожденные заключенные были доставлены в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в среду.



55-летний Абрамович попал под санкции правительства Великобритании 10 марта, а Даунинг-стрит заявила, что располагает доказательствами связи российского олигарха с президентом России Владимиром Путиным.

Абрамович, имеющий израильское гражданство, также находится под санкциями ЕС.



Пятеро британцев — Хардинг, Пиннер, Эйден Аслин, Дилан Хили и Эндрю Хилл — были освобождены в рамках самого большого обмена заключенными с начала вторжения России в Украину.



