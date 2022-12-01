



99-я дивизия ЦАХАЛа завершила учения на севере Израиля

99-я дивизия Армии обороны Израиля завершает пятидневные учения, имитирующие боевые действия на северной границе.

"В течение недели силы дивизии, призывники и резервисты отрабатывали действия по преодолению вызовов и внезапных происшествий на нескольких фронтах одновременно, сосредоточив внимание на северной арене", — сообщает ЦАХАЛ.

Особое внимание уделялось защите от нападения на границе.

По словам военных, учения проводились в рамках подготовки дивизии к будущей войне с "Хизбаллой" или другими поддерживаемыми Ираном группировками в Сирии.

Созданная в 2020 году дивизия включает в себя несколько пехотных, бронетанковых, артиллерийских бригад и бригад специального назначения.