



90-летний японец покорил гору Фудзи на колесном кресле – видео

Девяностолетний японский альпинист Юичиро Миура поднялся на вершину горы Фудзи на колесном кресле. Ему помогали около десяти человек. Об этом пишет Kyodo News.



В 1966 году он спустился на лыжах с горы Фудзи, а в 2003, 2008 и 2013 годах – в возрасте 70, 75 и 80 лет – успешно взошел на Эверест. Он стал самым старшим из тех, кто поднялся на вершину.



В июне 2020 года альпиниста госпитализировали из-за болезни, вызвавшей частичный паралич, однако все равно решил покорить гору.



Миура начал восхождение от базового лагеря на Фудзи около 05:15 и примерно через два часа достиг вершины. Там его встретили учащиеся школы, названной в его честь.