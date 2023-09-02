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90-летний японец покорил гору Фудзи на колесном кресле – видео
02.09.2023 18:59 Евгения Маркова

90-летний японец покорил гору Фудзи на колесном кресле – видео

Девяностолетний японский альпинист Юичиро Миура поднялся на вершину горы Фудзи на колесном кресле. Ему помогали около десяти человек. Об этом пишет Kyodo News.

В 1966 году он спустился на лыжах с горы Фудзи, а в 2003, 2008 и 2013 годах – в возрасте 70, 75 и 80 лет – успешно взошел на Эверест. Он стал самым старшим из тех, кто поднялся на вершину.

В июне 2020 года альпиниста госпитализировали из-за болезни, вызвавшей частичный паралич, однако все равно решил покорить гору. 

Миура начал восхождение от базового лагеря на Фудзи около 05:15 и примерно через два часа достиг вершины. Там его встретили учащиеся школы, названной в его честь.

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