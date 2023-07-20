



90-летний бодибилдер побил собственный рекорд

90-летний мужчина из Калифорнии, который был назван самым старым бодибилдером в мире в 2015 году, подтвердил свой титул в недавнем соревновании, пишет UPI.



Джим Аррингтон, который впервые был назван Книгой рекордов Гиннеса старейшим культуристом в мире в возрасте 83 лет, побил свой собственный рекорд, приняв участие в мероприятии Международной федерации бодибилдинга и профессиональной лиги фитнеса в Рино, штат Невада.



Аррингтон занял третье место в категории мужчин старше 70 лет на мероприятии и первое место в категории старше 80 лет.



Спортсмен сказал, что родился с весом всего 5,5 фунтов и в ранние годы страдал от множества проблем со здоровьем. Он сказал, что начал поднимать тяжести в 15 лет.



“Я хотел быть супергероем”, — сказал он Книге рекордов Гиннеса.



Аррингтон, который до сих пор проводит два часа в спортзале три часа в неделю, сказал, что установление мирового рекорда “открыло целую новую вселенную”, в том числе о нем опубликовали статью в Men's Health в прошлом году.

