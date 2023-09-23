



8000 га: Израиль владеет землей на юге Сирии – исторический факт

Между 1891 и 1894 годами барон Эдмон Джеймс де Ротшильд приобрел почти 8 000 гектаров земли, состоящей из 16 деревень на юге Сирии, для еврейских поселений.



В 1899 году паша Дамаска изгнал евреев из всех поместий Ротшильдов.



В период с 1904 по 1908 год группа крымских евреев поселилась в долине Вифсаиды, первоначально в качестве арендаторов у курдского собственника с перспективой покупки земли, но договоренность пошатнулась.



В 1921–1930 годах, во время французского мандата, Палестинская еврейская колонизационная ассоциация (PJCA) получила права на поместье Ротшильдов и продолжала управлять им, собирая ренту с проживающих там арабских крестьян.



В 1944 году Сирийская кампания по заселению земель отказалась признать принадлежащую иностранцам PJCA законными владельцами земли, и сирийское правительство конфисковало ее без компенсации на том основании, что “разрешение евреям владеть землей в Сирии противоречило сирийской политике”.



Еврейский национальный фонд по-прежнему претендует на эту землю.