



800 000 израильтян определили победителей премии Даниэль Зонненфельд

Почти 800 000 израильтян проголосовали за своего любимого личного врача или педиатра, который отражал ценности преданности своему делу, человечности и профессионализма в этом году. На трогательную церемонию в Иерусалимском международном конференц-центре пришли сотни людей, включая директоров всех четырех фондов здравоохранения.



Почтить память блестящей и красивой голубоглазой Даниэль, которая трагически погибла в автокатастрофе в марте 2015 года, не успев начать изучать медицину в Университете Бен-Гуриона, пришел весь зал. В то время как большинство семей, потерявших близкого человека любого возраста и ощущающих его отсутствие каждый день, собираются вместе на кладбище и за трапезой на ежегодной церемонии, семья Даниэль, возглавляемая Моти Зонненфельдом, пошла дальше этого.



Они основали фонд, который предлагает бесплатные услуги и поддерживает десятки организаций в Израиле, Южной Америке, Европе и Индии, чтобы улучшить жизнь людей. Фонд, президентом которого является отец Даниэль, который отказался от своего бизнеса, чтобы возглавить его, выступил партнером около 140 проектов в области образования, медицины, общества и социального обеспечения.



Самым ярким событием вот уже седьмой год является ежегодная церемония вручения израильской премии “Врач-специалист” тем, кто отражает ценности преданности своему делу, человечности и профессионализма.

