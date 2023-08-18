



80 это новые 20: Роберт Де Ниро отметил юбилей с Болдуином и Скорсезе

“80 это новые 20” – кажется, именно по такому принципу теперь живут голливудские знаменитости, которые “отменяют” свой возраст и зажигают так, будто цифр в паспорте не существует. Роберт Де Ниро собрал всех своих близких в итальянском кафе Locanda Verde.



Двукратному обладателю премии “Оскар” исполнилось 80 лет, но недавно в его жизни наступила вторая молодость. Несколько месяцев назад актер и его возлюбленная Тиффани Чен стали родителями. На свет появилась их очаровательная дочка, которая получила имя Джиа Вирджиния. Де Ниро рассказал, что ребенок был запланированным, и он с нетерпением ждал, когда же сможет взять дочку на руки. Актер уже вырастил шестерых детей, поэтому забота о малышке его не пугала.



Роберт и Тиффани еще не показывали дочку на публике, однако взяли малышку на вечеринку в честь юбилея. Мама привезла ее на праздник в коляске и внимательно следила за тем, чтобы репортеры не нарушали ее покой. Роберт Де Ниро и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен познакомились еще в 2015 году на съемках фильма “Стажер”, однако долгое время оставались просто друзьями. Роман между ними зародился в 2021-м, а впервые вышли в свет как пара влюбленные только в мае 2023-го – уже после рождения дочки. Разница в возрасте между ними составляет 34 года, но Роберта и Тиффани это нисколько не смущает. Сейчас они просто радуются тому, что нашли друг друга, а потом у них появилась прелестная Джиа.



Гостями вечеринки в честь дня рождения Де Ниро стали многие знаменитости. Например, Пол Маккартни посетил праздник вместе со своей супругой Нэнси Шевелл, а Ума Турман пришла на вечеринку в компании отца Роберт, которого из-за близкой дружбы с Далай-ламой еще называют главным буддистом и мистиком планеты. Не забыл о юбилее друга и Мартин Скорсезе.



Не смог пропустить праздник и Алек Болдуин, и это несмотря на то, что в его жизни вновь наступили не самые простые времена. Актер был оправдан по делу об убийстве оператора-постановщика Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма “Ржавчина”, но выяснилось, что в скором времени ему могут предъявить новые обвинения – угроза тюрьмы все еще остается реальной. Впрочем, несмотря на тревожные новости, на празднике актер выглядел вполне счастливым. В эти непростые времена его во всем поддерживает супруга Хилария, которая в сентябре 2022 года родила дочку. Так что, как и Де Ниро, Болдуин сейчас погружен в семейные хлопоты, но не забывает веселиться.