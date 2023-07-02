



79-летний Мик Джаггер обручился

79-летний американский музыкант Мик Джаггер обручился со своей возлюбленной Мелани Хэмрик, пишет Mirror.



Друзья звездной пары говорят, что 36-летняя бывшая балерина, которая познакомилась с музыкантом Rolling Stones в 2014 году и является мамой его восьмого ребенка, сына Деверо, призналась во время недавней поездки в Нью-Йорк, что они помолвлены.



Источник сообщил: "Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо — помолвочное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и в восторге от этого".



Легендарный музыкант был женат лишь раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Но, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от нынешней возлюбленной Мелани.



