



78-летнего актера "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

Звезду сериала "Игра в кальмара", южнокорейского актера О Ён Су обвиняют в сексуальных домогательствах. 78-летнего обладателя премии "Золотой глобус", сыгравшего дедушку под номером 001 и тайного организатора смертельной игры, прокуратура привлекла за харассмент, сообщает Yonhap.



Скандальный случай произошел еще в 2017 году, однако официальные обвинения в сторону актера появились в 2021 году. Вначале этого года дело удалось закрыть без предъявления обвинений актеру, однако, по просьбе предполагаемой потерпевшей, расследование возобновлено.



Сообщается, что О Ён Су извинился перед жертвой, однако подчеркнул, что не признает свою вину. Актер утверждает, что он просто показывал девушке дорогу вокруг озера, держа ее за руку.