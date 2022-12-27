



74-летний Михаил Шуфутинский не исключил, что снова станет отцом

Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский высказался о возможном прибавлении в семье. 74-летний шансонье не исключил, что станет отцом в третий раз.



Два года назад артист сыграл свадьбу со своей танцовщицей Светланой Юразовой. Она моложе певца на 25 лет. Шуфутинский надеется, что супруга сможет подарить ему дочь.



“Мы работаем над этим вопросом. А там как бог положит”, – поделился исполнитель.



Шансонье вырастил двоих сыновей. Хотя артист хотел бы, чтобы у него родилась девочка, пол ребенка ему кажется не самым важным. По словам Шуфутинского, “главное, что ты любишь человека”.



Кроме того, у певца уже есть две внучки. Одну из них зовут Ханна, и она живет в Филадельфии. Вторая по имени Анна находится в России.