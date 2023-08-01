



70% светских евреев в США и 50% в Европе состоят в смешанных браках – отчет

Новый отчет Института исследований еврейской политики JPR изучил еврейские смешанные браки, пролив свет на ключевую проблему, вызывающую беспокойство у еврейских лидеров и политиков во всем мире. В отчете “Смешанные браки между евреями и неевреями: глобальная ситуация и ее значение” рассматривается распространенность смешанных браков в странах, в которых проживает более 95% еврейского населения мира.



Доктор Даниэль Стаецки, старший научный сотрудник и директор европейского демографического отдела JPR, является автором отчета.

Ключевые выводы:

Глобальная распространенность смешанных браков . В отчете показано, что общая распространенность смешанных браков во всем мире составляет 26%. Однако существует резкое различие между Израилем, где процент смешанных браков относительно низок и составляет 5%, и еврейской диаспорой, где они достигают 42%.

. В отчете показано, что общая распространенность смешанных браков во всем мире составляет 26%. Однако существует резкое различие между Израилем, где процент смешанных браков относительно низок и составляет 5%, и еврейской диаспорой, где они достигают 42%. Влияние традиционализма. Еврейское население с самым низким уровнем смешанных браков демонстрирует самый высокий уровень традиционализма. Религиозность и прочная связь с еврейским наследием служат мощным сдерживающим фактором для смешанных браков.

Еврейское население с самым низким уровнем смешанных браков демонстрирует самый высокий уровень традиционализма. Религиозность и прочная связь с еврейским наследием служат мощным сдерживающим фактором для смешанных браков. Смешанные браки в Европе и США. Светские евреи в Европе и США демонстрируют самую высокую распространенность смешанных браков. Почти 70% светских евреев в США и почти 50% в Европе состоят в браке с неевреями.

в Европе и США. Светские евреи в Европе и США демонстрируют самую высокую распространенность смешанных браков. Почти 70% светских евреев в США и почти 50% в Европе состоят в браке с неевреями. Факторы, влияющие на смешанные браки. В отчете сообщается, что наличие подходящих партнеров-евреев, играет относительно меньшую роль по сравнению с традиционализмом при сравнении показателей смешанных браков в разных странах.

В отчете сообщается, что наличие подходящих партнеров-евреев, играет относительно меньшую роль по сравнению с традиционализмом при сравнении показателей смешанных браков в разных странах. Разные модели в Европе. Отчет показывает, что самые высокие показатели смешанных браков среди общин диаспоры наблюдаются в Польше, а самые низкие – в Бельгии.

Отчет показывает, что самые высокие показатели смешанных браков среди общин диаспоры наблюдаются в Польше, а самые низкие – в Бельгии. Американские евреи и смешанные браки. Хотя американские евреи часто ассоциируются с высоким уровнем смешанных браков, на самом деле они занимают среднее положение в глобальном спектре распространенности смешанных браков.

Хотя американские евреи часто ассоциируются с высоким уровнем смешанных браков, на самом деле они занимают среднее положение в глобальном спектре распространенности смешанных браков. Взаимосвязь смешанных браков и рождаемости. Хотя количество смешанных браков в США со временем увеличилось, в отчете отмечается, что эта тенденция несколько компенсируется растущим населением харедим. В Европе ситуация более стабильна.

Хотя количество смешанных браков в США со временем увеличилось, в отчете отмечается, что эта тенденция несколько компенсируется растущим населением харедим. В Европе ситуация более стабильна. Рождаемость. Влияние смешанных браков на тенденции еврейского населения сегодня затмевается значением коэффициентов рождаемости. Низкая рождаемость является серьезной проблемой для еврейских общин диаспоры, в то время как Израиль остается исключением с относительно высоким уровнем рождаемости.

Доктор Джонатан Бойд, исполнительный директор JPR, подчеркнул важность выводов этого отчета.“Понимание демографических процессов и тенденций является важным компонентом работы по развитию сообщества, и его слишком часто упускают из виду при планировании нашего общего будущего”, – считает он.В отчете подробно описывается картина смешанных браков, указывающая на то, что это не “монолитное явление”. Все значительно различается в зависимости от региона и находится под сильным влиянием традиционализма и религиозности внутри еврейских общин. Хотя смешанные браки часто воспринимаются как потенциальная угроза устойчивости еврейских общин, в докладе подчеркивается, что “низкий уровень рождаемости представляет собой более насущную проблему”.По словам авторов исследования, “содействие инклюзивности и изучение роли еврейских институтов в поддержке и поощрении рождаемости в диаспоре являются важными компонентами развития сообщества. Признание демографических реалий и тенденций имеет решающее значение для обеспечения яркого и устойчивого еврейского будущего”.