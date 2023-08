70-летняя дочь еврейки, намерена доказать, что король Марокко был ее отцом

70-летняя Джейн Бензакен возбудила судебное разбирательство в Бельгии, чтобы доказать, что она дочь короля Марокко Хасана II. Гражданка Бельгии и Израиля утверждает, что у ее матери-еврейки в возрасте 17 лет, когда она работала продавщицей в Касабланке, был роман с королем Хасаном. В детстве Джейн увезли из Марокко и вырастили в Бельгии в приемной семье. В возрасте 18 лет она переехала в Израиль, чтобы присоединиться к ЦАХАЛу, а теперь борется за то, чтобы доказать, что она марокканская принцесса.



По ее словам, до смерти короля Хасана она не хотела “копаться в своем прошлом”.



“Прошлое было ящиком Пандоры, и я не хотела его открывать”, – говорит она.



Однако, известие о смерти короля Хасана в июле 1999 года пробудило в Джейн желание узнать правду.



“До сих пор я не был похожа ни на кого из своей семьи, а теперь это стало заметным. Для меня это было счастливым открытием”, – признается она.



Тесты ДНК показали, что Рауль Жоссар, гражданин Бельгии, указанный в свидетельстве о рождении как ее отец, на самом деле им не является. Также, согласно анализам ДНК, Бензакен не имеет западноевропейского происхождения, и ее генетика уходит корнями в Северную Африку и на Ближний Восток.

Джейн утверждает, что ее бабушка, рассказала ей о том, как королевский Мерседес привозил в их дом в Касабланке деньги и еду и забирал ее мать, простую еврейскую девушку на свидание с принцем Хасаном.



Однако нынешний король Марокко Мухаммед VI, отказался сдать тесты ДНК, подав встречный иск, обвинив женщину в вымогательстве. И теперь 70-летняя Джейн Бензакен призывает членов королевской семьи Марокко пройти тест ДНК,чтобы помочь ей установить родство с королем.

The ex hotel receptionist who claims to be a Moroccan princess: Grandmother, 70, who is daughter of Jewish shop assistant goes to court in Belgium to get DNA test to prove late King Hassan II was her father

via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/cC5Fq5jVbx