



69-летняя Ирина Понаровская появилась на публике в обтягивающем платье

Певица Ирина Понаровская вновь продемонстрировала прекрасное чувство стиля, которое не оставило равнодушными поклонников. Артистка появилась на новогоднем концерте в «Крокус Сити Холле» в обтягивающем платье.



В свои 69 лет Понаровская не отказывает себе в стильных и элегантных образах. Для очередного появления на публике певица выбрала обтягивающее черное платье в пол, которое подчеркнуло стройную фигуру. Образ артистка дополнила ослепительными «оперными» перчатками и сверкающими серьгами до плеч. Завершающим штрихом стал вечерний макияж и уже фирменная короткая стрижка.