68-й Иерусалимский марш собрал 60 000 участников – видео

Марш наций, отмечающий 68-летие со дня его основания, является старейшим и крупнейшим маршем в Израиле и стал традицией праздника Суккот. В этом году было рекордное количество стран и участников. Более 60 000 участников, включая множество делегаций со всего Израиля и десятков других стран, приняли участие и прошли маршем по уникальным улицам города. Среди стран-участниц – США, Ангола, Боливия, Болгария, Китай, Италия, Чили, Индонезия, Бразилия, Фиджи, Тайвань, Сингапур, Норвегия, Австралия, Канада, Япония и другие.



Иерусалимский марш в этом году включал в себя три главных мероприятия – утренние маршруты по потрясающим природным тропам Иерусалима, гигантский пикник для семей в парке “Захер” и праздничный парад по улицам центра Иерусалима под руководством мэра Моше Лиона в сопровождении полицейского оркестра и сил безопасности. Кроме того, в марше приняли участие марширующие оркестры, солдаты ЦАХАЛа, уличные артисты, танцевальные группы, знаменосцы и многие другие. Их сопровождали гигантские куклы персонажей детских сказок и фэнтези, бразильский оркестр и танцоры, которые сделали мероприятие особенно праздничным.



