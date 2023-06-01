



61% израильтян поддерживают равные права для ЛГБТК – опрос





61% израильтян поддерживают предоставление равных прав ЛГБТК, показал новый опрос, проведенный 13 каналом в среду.



Среди израильтян-евреев уровень поддержки еще выше: 68% выражают поддержку и только 17% выражают несогласие. Среди религиозных евреев 33% поддерживают предоставление равных прав ЛГБТК, а 32% выступают против.



Среди израильтян-неевреев уровень оппозиции намного выше: 73% выражают несогласие и 22% выражают поддержку.



52% респондентов выразили поддержку однополым бракам, а 36% высказались против. Для сравнения, аналогичный опрос в прошлом году, 45% выступали “за”, что означает, что по сравнению с прошлым годом поддержка увеличилась на 7%.



Среди избирателей “Ликуд” 50% выразили поддержку однополым бракам, а 33% – высказались против.



Среди избирателей “Оцма Йегудит” и “Религиозного сионизма” поддержка однополых браков существенно возросла – с 4% до 19%.