



56-летняя Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной

Супермодель Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной в ванной для рекламы своей линейки по уходу за волосами. Видеороликом звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.



В видеоролике 56-летняя Синди Кроуфорд показала поклонникам, как принимает душ и моет голову шампунем из собственной линейки Meaningful Beauty. В процессе супермодель обнаруживает, что у нее закончился любимый шампунь.



Cindy Crawford rolls back the years in sizzling shower ad for her brand of shampoo https://t.co/1C62Vraztf pic.twitter.com/NUUCViqk2Y — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) December 11, 2022

«Вам знакомо это чувство, когда вы собираетесь вымыть голову, залезаете в ванную и понимаете, что шампунь закончился? Оставайтесь с нами, чтобы вовремя пополнять запасы», — появляется надпись за кадром.Синди Кроуфорд запустила собственный бьюти-бренд Meaningful Beauty в 2004 году. Изначально в портфеле марки были только антивозрастные средства по уходу за кожей, но в прошлом году супермодель расширила линейку, выпустив продукты по уходу за волосами.