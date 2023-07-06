



56-летняя Сальма Хаек отпраздновала 77-летие бикини провокационным фото

5 июля отмечался Национальный день бикини. И это был день не простой, а юбилейный: 77 лет назад французский дизайнер Луи Риар создал бикини - первый двухкомпонентный купальник. Он стал одним из самых провокационных трендов всех времен и открыл новую эру в пляжной моде.



Несмотря на первоначальное возмущение и консервативные нормы того времени, бикини стали символом освобождения и смелости. Они стали иконой сексуальности и самовыражения, отражали колоссальный сдвиг в мировой моде и культуре.



Сегодня бикини являются неотъемлемой частью летнего образа и пляжной культуры. Они признаны универсальным и модным вариантом купальника, который позволяет выразить свою индивидуальность и стиль. Бикини продолжают вдохновлять дизайнеров создавать разнообразные модели и формы, открывая новые горизонты в мире моды.



Отдать должное этому революционному и бесстрашному кусочку ткани, который проложил путь к свободе самовыражения и изменил моду навсегда, решила мировая звезда Сальма Хайек. В 77-летие бикини 56-летняя актриса поделилась в своем Instagram ярким фото в честь Национального дня бикини. На этот раз Хайек, которая часто позирует в купальниках, стояла в бассейне без макияжа и смотрела в камеру.



"С #НациональнымДнемБикини! Можете ли вы поверить, что бикини существует всего 77 лет?! Будем надеяться, что их тоже не забанят #notathrowback", - написала в подписи к публикации актриса.

