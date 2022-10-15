



5 Советов как выбрать спортивного каппера

Каждый человек, имеющий хотя бы небольшой опыт ставок, знает, кто такие капперы (специальные люди, предлагающие ставки) и насколько они могут быть полезны даже для тех, кто ничего не смыслит в спорте.

Однако в наши дни существует множество капперов, поэтому выбор усложняется. Это

не говоря о мошенниках, которые могут выдавать себя за хороших капперов или даже

иметь несколько фиксированных ставок.



Чтобы упростить ситуацию и выбрать хорошего специалиста, Telegrator сравнил блоги спортивных капперов и решил дать вам несколько советов о том как их выбирать и

какие аспекты использования капперов следует учитывать.



Реальная статистика



В социальных сетях есть много людей, которые называют себя настоящими

профессионалами и пытаются выставить себя в качестве выигрышного каппера.



Однако на самом деле это редко бывает правдой. Скриншоты или таблицы excel не

являются доказательством выигрыша.

Старайтесь избегать капперов, которые

продают свои услуги в социальных сетях. Вместо этого посетите специализированные

платформы и выбирайте проверенные аккаунты, которые успешно занимаются этой

работой уже очень долгое время.



Имейте разумные ожидания



Многие думают, что капперы могут сделать вас по-настоящему богатым, в то время как

вы просто лежите на диване. Мошенники, которые выдают себя за настоящих

капперов, делают вид, что так оно и есть, но на самом деле все обстоит иначе. каппер,

у которого ROI (возврат на инвестиции) превышает 10%, является очень хорошим

каппером. Поэтому, если у вас недостаточно большой банкролл, вы можете получить

меньший доход, чем вам хотелось бы. Не многие задумываются о том, что из вашей

прибыли следует вычесть абонентскую плату за услуги каппера.



Также следует учитывать, что вы можете получить меньший доход, чем показывает

статистика каппера. Это происходит из-за постоянно меняющихся коэффициентов, и,

хотя вы можете получить хорошее предложение по ставке, вы все равно можете

сделать ставку, когда коэффициенты упадут.

В некоторых случаях у вас может не быть

аккаунта на сайте определенного букмекера, поэтому коэффициенты могут отличаться, если вы ищете то же событие у других букмекеров.



Выбирайте соответственно виду спорта и лиге



Сначала это может показаться странным, но такие вещи, как выбранная лига, действительно имеют значение. Например, если вы любите ставить на баскетбол NBA

и хотите купить услуги каппера по NBA, подумайте, сможете ли вы сделать ставки

вовремя. Игры NBA начинаются в необычное время в Европе и на многих других

континентах. Если ваш каппер из США, есть вероятность, что вы получите предложение о ставке ночью, когда вы спите. Вы должны получать предложения в удобное для вас время.



Обратите внимание на страну каппера и его время



Это следует из третьего совета, о котором мы говорили. В зависимости от страны, в которой находится каппер, вы можете получать подсказки в разное время. Вы не получите большой выгоды, если советы будут присылаться вам, когда вы не можете делать ставки.

Да, каппер будет делать предложения по ставкам, но и вы должны приложить

достаточно усилий. Вы должны разбираться в ставках (например, в различиях между обычными и азиатскими гандикапами), управлять своим банкроллом, быстро делать

ставки и доверять своему капперу. Если вы страстный поклонник спорта, вы можете не

согласиться с мнением каппера.



Ставки, отличные от предложенных, могут привести вас к худшим результатам. Вы покупаете услуги, поэтому вы должны доверять поставщику.



Будьте готовы к проигрышу



Все не так просто, как кажется. Длительные выигрышные серии заканчиваются, а

затем может начаться полоса неудач. Это абсолютно нормально, поскольку вы не

можете всегда выигрывать. Даже у лучших капперов могут быть неудачи. Собственно,

именно по этой причине капперов оценивают по статистике за длительное время (годы), а не за несколько месяцев. Потери будут, поэтому вам следует сохранять спокойствие, хорошо управлять своим банкроллом и ждать лучшего.