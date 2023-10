5 обувных брендов, навсегда изменивших мир моды

В мире моды есть несколько "Королей обуви", на творения которых ориентируется весь мир. Каждый из них привнес в большую моду нечто особенное, что раз и навсегда изменило представление об идеалах дизайна, качества и удобства обуви. Кто они – короли обувной моды? Перед вами – пятерка избранных.



Красная подошва Christian Louboutin



Визитной карточкой французского дизайнера Кристиана Лабутена является алая подошва, которая стала самостоятельным видом декора в его обуви - этот прием дизайнер назвал "follow me" ("следуй за мной"). Идея родилась случайно: однажды получив модель обуви, созданную по его эскизу, Лабутен почувствовал, что чего-то не хватает, а его сотрудница как раз наносила на ногти ярко-алый лак. Кутюрье выхватил у нее баночку с лаком и немедленно покрасил им подошву обуви, с тех пор красная подошва стала "подписью" на всех его моделях.



С брендом Christian Louboutin сегодня работают самые известные дизайнеры Жан Поль Готье, Balmain, Jeremy Scott, Chloe, Givenchy и многие другие. А среди его постоянных клиентов Элизабет Тейлор, принцесса Монако Кэролайн, Катрин Денев, Шер. Бритни Спирс надевала туфли Лабутена в модные клубы. А Кристина Агилера и Мадонна часто надевают обувь Christian Louboutin на свои концерты.



Сегодня по примеру Christian Louboutin цветные штрихи в обувь вносят многие дизайнеры, однако именно фамилия этого талантливого француза уже не первый год входит в пятерку самых популярных и успешных дизайнеров мира.



Crocs. Весь мир сошел с ума







Компания Crocs выбрана журналом TIME в качестве одной из 100 самых влиятельных компаний 2023 года.



Сабо от Crocs входили в шестерку самой востребованной обуви в мире и были замечены на ярких звездах кино- и шоу-бизнеса. Поначалу Crocs выбирали яхтсмены для удобства, затем их модный потенциал оценили знаменитости, окончательно Crocs стал подиумной обувью, когда в дуэте с Balenciaga выпустил в мир Высокой моды кроксы на шпильке, в которых супермодели дефилировали по «языку».

С тех пор в кроксах на торжествах и в повседневной жизни замечены Дрю Бэрримор, Джастин Бибер, Приянка Чопра, Гвен Стефани, Ариана Гранде, Карди Би, Руби Роуз, Фаррелл Уильямс, Post Malone, Ноа Кирел, группа Little Big, Кейт Миддлтон и ее сын принц Джордж, а также многие другие.

Если мы коснемся образов, которые знаменитости дополняют кроксами, то увидим, насколько разнообразны их «крокс-луки».







Например, Дрю Берримор украшает нежными джиббитсами классические клоги пастельных тонов - получается индивидуально и сдержанно.

Джастин Бибер вырос и обзавелся фирменным расслабленным стилем, в который идеально вписываются кроксы скромного серого или черного цвета, но с яркими цветными носками.

Кейт Мидлтон, герцогиня Кембриджская, абсолютный эталон хорошего вкуса, для активного досуга на воде облачается в красные кроксы.



Crocs продолжает бить рекорды - более 1.000.000.000 долларов выручки и 33.000.000 проданных пар за второй квартал 2023 года.



Балетный стиль Marc Jacobs



Американца Марка Джейкобса до сих пор называют "вундеркиндом" современной моды. В 2007 году Марк представил миру туфли на плоской подошве – «балетки», которые произвели невероятный фурор и теперь ежегодно переиздаются в разных цветах и модификациях.



Сегодня модные балетки от Marc Jacobs прекрасно смотрятся с джинсами, короткими юбками и длинными платьями. Сам же отец-основатель бренда умело совмещает роли креативного директора французского модного дома Louis Vuitton, владельца собственной марки Marc Jacobs и любимца аудитории, понимающей в том, что такое настоящий стиль. Обувь Marc Jacobs во всем мире носят самые знаменитые люди, в чьем безупречном вкусе не приходится сомневаться. Среди звезд, рекламировавших эту торговую марку, - Дакота Фенинг, Виктория Бекхэм и другие.



Blundstone. Больше, чем ботинки







Многие считают эти тасманийские ботинки самыми лучшими из когда-либо созданных. Носят их и зимой, и летом. Они больше, чем просто обувь. Они - Blundstone.



Blundstone - самая продаваемая марка обуви в нашей стране. Наша маленькая страна стала абсолютным лидером в мире по продажам бландстоунов на душу населения. Цены на бестселлеры Blundstone остаются у нас самыми низкими в мире.

Папарацци не раз заставали Бреда Питта, Бенедикта Камбербэтча и Рассела Кроу в ботинках Blundstone. В них же шагали Крис Пейн, Кэри Рассел, Джек Джилленхол, Дэвид Духовны и десятки других знаменитостей.



Производитель ежегодно вкладывает огромные средства в поддержание уровня комфорта своих знаковых ботинок, которые изготавливаются из лучших водостойких и бактерицидных материалов.







В подошве есть специальная вставка, спроектированная для снижения усталости и решения ортопедических проблем.



При изготовлении бландстоунов используется уникальная амортизирующая технология Poron®XRD и SPS, которая защищает ногу, многократно поглощая удары. Подошва, кстати, выдерживает не только экстремальные погодные условия, но и воздействие ядовитых химикатов.



Независимая американская медицинская ассоциация The American Podiatric Medical Association признала Blundstone полезными с медицинской точки зрения.



FitFlop как начало общемировой моды «новой волны»







Британская обувь FitFlop, обладатель титула "Обувной бренд года", положила начало моде «новой волны», сочетающей стильный дизайн с полезностью для качества жизни. «Ноу-хау» британского бренда FitFlop - в особой подошве, разработанной специалистами Лондонского университета по биомеханике и физиологии и состоящей из трех зон разной степени плотности. Такая подошва создает эффект ходьбы босиком по мягкой земле (а именно для такого типа ходьбы и был создан наш позвоночник), в результате чего походка становится естественной, выравнивается осанка, снимается нагрузка с позвоночника, происходит естественная стимуляция мышц, в том числе тех, которые бездействуют по время ходьбы в обычной обуви.







На сегодняшний день обувь FitFlop одобрена "Американской медицинской ассоциацией ортопедов".



В создании дизайна обуви FitFlop приняли участие ведущие дизайнеры мира. В пользу FitFlop давно уже сделали свой выбор Брук Шилдс, Джулианна Мур, Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Хелена Бонем-Картер, Челси Клинтон и другие знаменитости, которые ценят время и предпочитают гулять с максимальной пользой для здоровья, оставаясь при этом стильными и готовыми к встречам с папарацци.