



5 мифов о кофе, в которые вы должны перестать верить прямо сейчас



В свободное время каждый из нас с удовольствием наслаждается чашечкой бодрящего и вкусного кофе дома или в кафе. Чтобы получить наилучшие впечатления от кофе, эксперты Lavazza решили развеять некоторые заблуждения о его употреблении.



Кофе - любимый напиток во всем мире, но есть много вещей, в которые люди верят, но речь идет не более, чем о популярных мифах.



Вот 5 популярных мифов и заблуждений о кофе, которые были развенчаны благодаря экспертам по кофе Lavazza:



Хранение: Хранение кофе в холодильнике делает его более долговечным.



Правда: лучше просто покупать за один раз только то количество, которое можно хранить в герметичном контейнере в течение разумного времени в темном, прохладном и сухом месте.



Хранение кофе в холодильнике фактически подвергает его воздействию влаги и запахов и приводит к тому, что кофе становится несвежим, даже если зерна хранятся целыми. Так что нет, хранение в холодильнике не сделает кофе более долговечным. Это имеет более или менее противоположный эффект.



Приготовление: для приготовления кофе нужно использовать кипяток



Правда: температура кипятка составляет 100 градусов и выше, поэтому подождите минуту или две, прежде чем налить воду из чайника, потому что температура воды, необходимая для заваривания кофе, составляет около 95 градусов.



Если температура заваривания кофе превысит 100 градусов Цельсия, то молотый кофе, скорее всего, будет обжигать, вызывая горький, жженый вкус.



Обжарка: В кофе темной обжарки больше кофеина



Правда: В кофе темной обжарки содержится немного меньше кофеина, чем в кофе светлой обжарки. Чем светлее кофейные зерна, тем больше влаги испаряется, в которой растворяется небольшое количество кофеина.



Темная обжарка имеет более сильный вкус из-за жженой карамелизации кофейных зерен, но уровень кофеина при этом не увеличивается.



Зависимость: Кофе вызывает сильное привыкание



Правда: для многих употребление кофе становится привычкой, но кофе не относится к категории "веществ, вызывающих сильное привыкание". Хотя к своим кофейным привычкам люди нередко применяют слово "наркоман", кофеин, содержащийся в кофе, просто не является таким стимулятором.



Большинство институтов, включая Национальный институт по злоупотреблению наркотиками, определяют привычку к кофеину как "зависимость", то есть то, что люди могут прекратить употреблять без опасных для жизни симптомов отмены или саморазрушительного поведения.



Эффекты: Беременным женщинам следует избегать кофе



Правда: Данные показывают, что умеренное потребление кофеина, т.е. 3-4 чашки кофе, считается безопасным для беременных женщин. Результаты исследований не дали убедительных доказательств того, что употребление кофеиносодержащих напитков может снизить вероятность зачатия ребенка. Многие исследования не выявили корреляции между потреблением кофеина и проблемами во время беременности или негативным влиянием на ее исход.



О группе Lavazza



Основанная в Турине в 1895 году, компания Lavazza принадлежит семье Лавацца на протяжении четырех поколений. Сегодня группа является одним из ведущих игроков на мировой кофейной сцене с оборотом более 2,7 млрд. евро и портфелем ведущих брендов, лидирующих на своих рынках, таких как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.











































